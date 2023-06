Gernsbach: Mittelalterfest, Magie im Blick, Klezmer Touch & Jazz Association Orchestra

Rund um das Mittelalterfest mit historischem Ritterlager auf der Murginsel Gernsbach am Sa+So, 6.+7.5. ist im ehemaligen Papiermacherstädtchen auch sonst einiges Kulturelles geboten.

Im Gernsbacher Rathaus ist Vernissage zu „Magie im Blick“ mit fotografierten und gemalten Bildern von Volker H. Kirst und Werner Bentz (bis 11.8.). Im Kirchl Obertsrot spielt am 6.5. um 20 Uhr die Band Klezmer Touch und in der Stadthalle Gernsbach gibt’s am 7.5. um 19 Uhr ein Big-Band-Konzert mit dem Jazz Association Orchestra. -rw