Global Game Jam 2017

Der „Global Game Jam“ ist die weltweit größte Veranstaltung ihrer Art, die jährlich gleichzeitig an verschiedenen Standorten weltweit stattfindet.

Innerhalb von 48 Stunden lässt das Game Lab des HfG-Instituts für postdigitale Narrativität neue funktionierende Computerspiele zu einem bestimmten Thema programmieren, das erst am Fr, 20.1. nach 17 Uhr bekannt gegeben wird. Bis zu 50 Personen vom professionellen Gamedesigner bis zum Nachwuchsentwickler sind nach einer Onlineregistrierung eingeladen, mitzujammen. Die Ergebnisse werden am So, 22.1. um 17 Uhr präsentiert; die Teilnahme ist kostenfrei.

Organisiert wird der Global Game Jam als Kooperation zwischen der HfG Karlsruhe sowie dem ZKM und unterstützt durch das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe vom hochschuleigenen Game Lab, das sich mit dem Medium Spiel und der zeitgenössischen Spielkultur vor allem vor dem Hintergrund digitaler Erzähl- und künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten beschäftigt. In zahlreichen Seminaren der Hochschule werden die Möglichkeiten künstlerischen Handelns im Bereich des Gaming ausgelotet und weiterentwickelt. -pat