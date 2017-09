Mit Bratwurst und gekühlten Getränken hat sich das „Gründergrillen“ im Juli von seiner Kreativpause zurückgemeldet.

Jeden Monat (in der Regel am 3. Do) wird seither wieder für und von Gründern vor dem Center for Interdisciplinary Entrepreneurship (CIE) eintrittsfrei am Campus Süd des KIT gebrutzelt und genetworkt. Neu ist, dass ein wechselnder Partner den von der Gründerschmiede organisierten Abend inhaltlich gestaltet – vom Vorprogramm (18-19 Uhr) über die Start-up-Ecke bis hin zum Angebot und Nachfrage zusammenführenden Talent-Pool (20 Uhr).

Wer das 85. „Gründergrillen“ (Do, 21.9.) hostet, steht zeitnah auf der CIE-Website; am Mo, 9.10. ist dann das KIT selbst Gastgeber und als Special Guest greift Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zur Grillzange! -pat