Grüntöne 2025

Inmitten der Natur präsentiert das Kulturamt der Stadt Pforzheim unterm folgerechten Motto „Grüntöne“ im Rahmen von „Enz Live“ (s. sep. Tipp) ein Gratisprogramm voller Musik, Theater und Tanz für alle Generationen auf vier Bühnen entlang des Flusses.

Eröffnet werden die „Grüntöne“ im Reuchlinhaus-Innenhof vom Südwestdeutschen Kammerorchester (14 Uhr) mit unterhaltsamer Musik aus drei Jh.; im Anschluss swingt die Feuerwehr-Big-Band Brandheiß (15 Uhr), während es das Gitarrenorchester Pforzheim (17 Uhr) etwas ruhiger angehen lässt. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht, wenn „Singen am Fluss“ (16.30 Uhr) mit Salome Tendies, Andi Burgert und Gästen sein Comeback feiert. Flexibel und mobil kommt das Musikfahrrad „KD Kargo #platzfrei“ daher – mit Livemusik von Singer/Songwriter Noah Burgert, später übernehmen die Revenants mit einer B2B-House-Session; ab 18 Uhr wird daraus eine bewegte After-Show-Party – Ziel: die Wiese beim Kupferdächle.

Für feinsinnige Komik und charmantes Chaos sorgt Roger Koch alias Matscho Matschoianni (14.30 Uhr) mit „Scheitern für Fortgeschrittene“; Silke Karl (15.30 Uhr) vom Theater Vis-à-vis erzählt in „Die Bienenkönigin“ ein musikalisches Märchen; tiefgründig und bildreich geht es auf der „Heldenreise ins Paradies“ mit Susann Würth (16.30 Uhr) vom Theater Option Orange zu und Clownin Berenike Felger (17.30 Uhr) stellt die Frage, ob „wir wunschlos glücklich sein“ können. Die „Theater-Insider“ (15 Uhr) des Theaters Pforzheim zeigen Auszüge aus ihrer Inszenierung „Something Wicked This Way Comes – Das Böse kommt auf leisen Sohlen“. Von den ganz Kleinen ab vier bis zu erfahrenen Erwachsenen zeigen die Tänzer vom Le Bääm Dance Studio (15 Uhr) in ihrer „All Style Dance Show“, wie vielfältig Tanz sein kann; auch die Flamenco-Schule Cristina La Morena (16 Uhr) ist mit einer Show vertreten.

Weiteres Highlight: die zum Ausprobieren und Spielen einladenden Klanginstrumente von Etienne Favre. Und „Moki“, das Mobile Kinderangebot des Stadtjugendrings, bietet Wurfspiele, Geschicklichkeitsaktionen und Sportmaterialien. Immer mittendrin: der auf Stelzen laufende Walking-Act „Living Trees“ von Rico Art mit seinen umherwandelnden Bäumen und Sträuchern sowie Clown Picc, der mit spontanen Interventionen für überraschende Momente sorgt.

Dazu gibt’s Foodtrucks und Ausschankwaren, abwechslungsreiche Genüsse vom Arte Ristorante und Café sowie die flauschigen Pforzheim-Picknickdecken in poppigen Farben mit schmutzabweisender Rückseite. Bei Regen werden die Programmpunkte ins Reuchlinhaus bzw. Kupferdächle verlegt. -pat