Grusel-Nacht bis Mitternacht

Kurz vor Halloween hat das Team der Siebentäler Therme einen mit vielen liebevoll durchdachten Attraktionen gespickten Grusel-Event auf die Beine gestellt.

Der große Badebereich und auch der Wellness-Bereich der Therme verwandeln sich am Fr, 25.10., 20 Uhr, in eine unheimliche Szenerie: Es gibt gespenstische Aufgüsse in schauriger Atmosphäre samt Gruselfilm ab 21 Uhr auf Großleinwand, selbst die Kulinarik des Thekenteams ist gruselig gestaltet.

Alle Spukfreunde ab sechs Jahren sind eingeladen, sich auf bequemen Schwimmsesseln der Therme im Wasser treiben zu lassen, dabei die schaurig-schönen Halloween-Dekorationen zu genießen und bei „Maleffcent – Die dunkle Fee“ zu entspannen. Schüler und Studenten zahlen nur den halben Eintrittspreis. -rw