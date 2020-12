Hackerei: Soliverkauf & Spendenaufruf

Unmittelbar nach der Einweihung des neuen Hackerei-Wintergartens an Halloween kam der Lockdown Light.

Daher gibt es – nachdem der Eierlikör am ersten Advent in Rekordzeit ausverkauft war – an den kommenden Adventssonntagen weitere Soliverkaufsaktionen in der Hackerei.

Alle angebotenen Artikel eignen sich auch prima als sinnvollste Weihnachtsgeschenke für Freunde, Bekannte und Familie: Kaffeetassen mit und ohne Plätzchen (6.12.) sowie Eierlikör und Hackerei-Schals (13.12.). Dazu gibt es noch jede Menge anderes Merch.

Außerdem hat Hackerei-Chef Plüschi die neue Gofundme-Spendenaktion „Alte Hackerei forever! #2“ gestartet, um den ungewissen zweiten Lockdown zusammen mit Hilfsgeldern von Bund, Land und Stadt irgendwie zu überstehen. -pat