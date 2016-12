Handmade Love & Augenschmaus 2016

Bei der zehnten Ausgabe des Mannheimer Design- und Handmade-Marktes „Augenschmaus“ präsentieren rund 45 Aussteller selbstgefertigte „Liebhabstücke“ aus den Bereichen Mode, Schmuck, Accessoires und Artverwandtem – in Kleinserien, als Unikat, für Jung und Alt sowie jedes Budget.

Ein Schmankerl für Liebhaber von Handgemachtem ist auch der Designmarkt „Handmade Love“. Ort des Geschehens ist das wunderschöne Schwetzinger Schloss, das mit seiner barocken Kulisse die perfekte Szenerie für den Design- und Handmade-Markt schafft.

Auf ca. 1000 Quadratmetern Fläche bieten rund 86 Aussteller handgefertigte Unikate aus verschiedensten Bereichen an und verwandeln die edlen Säle wie den Jagd- und Mozartsaal in eine kunterbunte Flaniermeile. Wer an diesem Wochenende nicht kann, muss nicht traurig sein: Die Organisatoren fahren mit einem zweiten Termin plus Locationwechsel auf und sind Ende Januar in der Burg Stettenfels bei Heilbronn erneut am Start.