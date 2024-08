Haste Töne! Schwarzwaldradio löst Oldie-Hype aus

Nebenan im Schwarzwald tut sich was, und viele haben schon davon gehört.

Aus Richtung Offenburg rollt eine Oldie-Flut übers Land, die sogar die Grenzen Deutschlands sprengt. Bei Schwarzwaldradio gibt es den nostalgischen Sound bereits seit 2008 zu hören, seitdem steigen die Hörerzahlen regelmäßig an, bis es nun, im Jahr 2024, zu einem neuen Rekordergebnis kam. Ein sattes Plus von 13,3 Prozent weist die neue Media-Analyse aus. Und das in einer Zeit, in der viele andere Sender deutlich Federn lassen mussten. Was steckt hinter dem Hype?

Ein Sender im Retrofieber: Die Geschichte hinter der Welle

Schwarzwaldradio ging einst als kleiner Lokalsender on air, und zwar auf der UKW-Frequenz 93,0 MHz. Empfangbar war das Programm vor 16 Jahren ausschließlich im Mittleren Kinzigtal, Ortenaukreis. Doch das Team hinter dem Projekt wollte mehr! Am 6.5.2012 kam mit der Aufschaltung in das DAB+-Netz Baden-Württemberg der große Tag, der die Retrowelle in alle Himmelsrichtungen spülte. Seither ist das Oldie-Programm über das Internet weltweit zu hören und gewinnt immer mehr Freunde.

Natürlich steckt hinter dem Erfolgsrezept nicht nur die reine Empfangbarkeit. Denn: Wo etwas zu empfangen ist, da muss es auch Interessierte geben, die sich zuschalten. Dafür ist wiederum ein begeisterndes Konzept nötig, das zunächst in Form eines Ferienradios anlief, in Partnerschaft mit der Schwarzwald Tourismus GmbH.

Heute haben wir es mit einem ausgesprochenen Oldie-Nerd unter den Radiosendern zu tun. Wobei das Moderatorenteam wirklich alles aus der Sparte herauskitzelt, weil jeder von ihnen einen etwas anderen Blick aufs Genre hat – und den mit voller Leidenschaft präsentiert. Der Sound stammt ausschließlich aus der Zeit von vor dem Jahr 2000. Oft klingt der Sender wie aus einer anderen Welt, nach der sich viele heute wieder sehnen.

„Oldies. Neu. Entdecken.“ – Dieser Slogan ist Programm

Der Musiksender wirbt mit den drei schlichten Worten „Oldies. Neu. Entdecken.“ und trifft damit auch verbal voll ins Schwarze. Der ehemalige Slogan „Classic Hits und Super Oldies“ wurde im Februar 2023 zugunsten dieses flotten Werbespruchs abgeschafft und weckt seitdem regelmäßig die Neugier nostalgisch gesinnter Radiofreunde. Mehr als 30.000 Stücke, beginnend bei den 50er Jahren, liegen bei der Redaktion auf Halde.

In den zahlreichen Sondersendungen dreht es sich mal um Rock, mal um Disco, mal um Soul und mal um etwas ganz anderes. Dazu liefert der jeweilige Moderator haufenweise starke Infos und den einen oder anderen coolen Spruch. Hörerwünsche finden regelmäßig Gehör und für treue Fans gibt es sogar was zum Sammeln, nämlich den Schwarzwaldtaler.

Bei Interaktion mit dem Sender kann sich jeder, der will, seine Talerchen verdienen und diese gegen Prämien tauschen. Das kostet nichts, ist spannend und macht vor allem ganz viel Spaß. Nebenbei entdecken Aufmerksame so manche musikalische Kostbarkeit (wieder) und dürfen sich an Hits erfreuen, die vom Ohr ins Herz und von dort meist bis in die Beine gehen!

Auf gut Badisch: Songtexte humorvoll in Dialekt übersetzt

Mit einem Kreativprojekt auf der Homepage zeigen sich der Schwarzwälder Sender trotz eines gewissen Weltruhms von der lokalpatriotischen Seite. Siggi Lewandowski und Michaela Neuberger haben tatsächlich das Husarenstück vollbracht und 250 englischsprachige Rock- und Popsongs ins Badische übersetzt. Natürlich immer mit einer guten Prise Humor, sodass beim Hören kein Auge trocken bleibt.

Ein echter Ohrenschmaus, wie sich Michaela durch Kim Wildes „Never Trust A Stranger“ schwätzt, und wie der Siggi über das lästige Michael-Jackson-Groupie Dirty Diana fabuliert. Ab und zu tauchen die badischen Slapstick-Einlagen auch im Liveprogramm auf und fügen sich perfekt ins lockere, heimatverbundene Flair.

Radio für Genießer – Glückspillen am laufenden Band

Oldies wecken Erinnerungen und Emotionen. Sie bringen den Hörer zurück zur ersten Liebe, zum ersten eigenen Auto, dem ersten Urlaub mit Freunden… Auch erstaunlich viele Jüngere lieben den historischen Sound, sie wissen klassische Qualität zu schätzen und träumen sich in Zeiten zurück, die sie nie kannten, aber sehr gern erlebt hätten.

Damit verteilt Schwarzwaldradio Glückspillen am laufenden Band, nebenwirkungsfrei, aber mit einem gewissen Suchtpotential. Die Nachrichten, die zwischendurch aus dem Lautsprecher strömen, sind immer positiv, bis auf die Weltnachrichten, die sich von der Ortenau aus leider nicht kontrollieren lassen. Und für Leute, die Lust auf einen Ausflug in den Schwarzwald haben, gibt es jede Menge Freizeit- und Wellnesstipps, inklusive Wegweiser zu den kulinarischen Highlights der Region.

Immer dran gedacht: Von Karlsruhe aus ist es nur der berüchtigte Katzensprung, schon steht man mittendrin im Urlaubsparadies.

Lust auf… einen Oldie-Sommer?

Wer bekommt da nicht Lust auf einen Oldie-Sommer voller Musik und guter Laune? Der sympathische Sender bleibt in jeder Hinsicht den Gelüsten seiner Hörer treu und sammelt auf seiner Homepage alle Oldie-Konzerte im Sommer 2024. Wem auch immer etwas einfällt, kann das Event ins Formular eintragen und ab geht’s an die Redaktion. In der bislang veröffentlichten Liste hat sich schon einiges angesammelt, von The Lords über Dieter Bohlen bis Bap. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht die Aktion im nächsten Jahr weiter, denn sie trifft voll die Kerbe aller Oldie-Fans und solcher, die es schon bald werden.

Was läuft bei Schwarzwaldradio? Aktuelle Sendungen vorgestellt

Sendeschluss ist bei Schwarzwaldradio nicht drin, 24/7 sorgt die Nonstop-Playlist für pure Unterhaltung. Verschieden geprägte Sendungen strukturieren das Programm.

Alben für die Ewigkeit

Z.B. läuft am Sonntagabend ab 21 Uhr „Alben für die Ewigkeit“. Hier präsentieren Freddy Kappen, Stephan Kleiber und Dieter Kottnik Longplayer, die eine wahre Bereicherung der Rock- und Popgeschichte sind, und zwar nicht nur rein musikalisch. Die Hörer erfahren auch die Geschichte, die hinter den jeweiligen Alben steckt, wie und warum sie entstanden sind und was sie im Kern ausmacht.

Die Europapark-Show

Samstags zwischen 11 und 15 Uhr zieht die Redaktion kurz von Offenburg nach Rust. Wie eingefleischte Freizeitparkjunkies längst wissen, befindet sich dort der Europa Park, und genau von hier kommt „Die Europa-Park-Show“. So verbindet sich Oldie-Musik sogar mit Achterbahn und Märchenpark, eine Melange, die gewiss nicht jeder zu bieten hat.

Deutschstunde

Steffi Enders hat die Deutschstunde fest im Griff: Jeden Donnerstag ab 19 Uhr gibt es deutschsprachige Oldies am laufenden Band, und das klingt richtig gut. Wer es nicht glaubt, kann sich bei Schwarzwaldradio vom Gegenteil überzeugen und darf sich dabei durchaus wundern, wie viel geilen deutschen Sound es gibt.

Die Radioreise

Musik verbindet Menschen, Länder und Kontinente. Die Radioreise nimmt den Hörer mit nach Marokko, Moskau, Miami und Abu Dhabi. Vielleicht auch auf einen norwegischen Gletscher oder in den Lichterglanz von Las Vegas. Radiostimme Alexander Tauscher reist seit 15 Jahren ganz real rund um den Globus und teilt der Welt seine prickelnden Erlebnisse mit. Da werden die Ohren groß – und die Herzen weit!

Wie komme ich dran an die Oldie-Goldgrube?

Seit dem 1.9.2016 hören Freunde richtig guter, altehrwürdiger Musik den Oldie-Sound deutschlandweit im Digitalradio auf DAB+, im Mittleren Kinzigtal weiterhin auf 93,00 MHz sowie in jeder Ecke der Welt per Oldies Stream über sämtliche gängigen Radioportale.

Mittlerweile gibt’s bei Schwarzwaldradio natürlich auch eine eigene App, für alle, die sich wirklich nichts mehr entgehen lassen möchten. Mit dabei ist der Zugriff auf den begehrten Schwarzwaldtaler, ebenso wie auf die Audiothek. Ob Events, Notizen oder Playlisten, mit der App geht alles klar.

Im Großraum Prag in der Tschechischen Republik hat der Sender übrigens eine Sonderstellung: Keine andere deutsche Radiowelle verfügt dort über einen eigenen DABplus-Kanal (Color-DAB+, Kanal 7C), als dieser allein.

Man gönnt sich ja sonst nichts – außer ganz viel Genuss im Oldie-Radio.