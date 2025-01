Helga Huskamp verlässt das ZKM

Die geschäftsführende Vorständin des ZKM Helga Huskamp wechselt zum 1.4. als Geschäftsführerin und Mitglied des Vorstands an die Kunsthalle Hamburg.

Huskamp kam 2021 aus der Staatsgalerie Stuttgart nach Karlsruhe ans ZKM, in der Zeit des Wechsels zwischen Peter Weibel und Alistair Hudson. Für das Land Baden-Württemberg war sie Mitglied im Programmbeirat Kultur in der Ständigen Landesvertretung in Berlin und vertrat das ZKM auch in der Direktorenschaft aller Landesmuseen. -ps/pat