„Helmut-Schmidt-Zukunftspreis“ 2025 für Sasha Waltz

Die deutsche Choreografin, Tänzerin und Regisseurin Sasha Waltz sowie der dänisch-isländische Bildende Künstler, Designer und Architekt öffentlicher Räume Olafur Eliasson werden am Do, 22.5. im Thalia Theater in Hamburg mit dem „Helmut-Schmidt-Zukunftspreis“ ausgezeichnet.

Seit 2022 wird er für herausragende innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie vergeben und würdigt die kulturellen Innovationen, mit denen sich Waltz und Eliasson für den Schutz von Demokratie und Natur sowie für die liberale Gesellschaft einsetzen. Die Laudatio hält Carsten Brosda, Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Besondere Highlights des Abends sind ein Ausschnitt aus Sasha Waltz’ Choreografie „In C“, getanzt von Sasha Waltz & Guests, und Eliassons Lichtinstallation „Your Pluralistic Coming Together“. -pat