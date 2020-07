Mit Erleichterung wie Begeisterung feierte das Publikum der Hemingway Lounge den Restart der Livebühne in der Weststadt, die trotz der Abstandsregeln ein volles Programm bis Ende Juli bietet.

Am Do, 23.7., 20.30 Uhr, gastiert die Lounge mit dem Thilo Wagner Trio feat. Lorenzo Petrocca bei „Kultur in der Garage" in Ettlingen, so auch am Fr, 24.7. um 20.30 Uhr: hier im Rahmen einer „Vocal Jazz Night" mit dem Klaus Wagenleiter Trio & Sandie Wollasch plus der Rhythmusgruppe der SWR Bigband, Special Guest ist Peter Lehel am Sax. Schaupatz: das SWE Gelände, Hertzstr. 33 in Ettlingen.

Nach dem Barjazz mit Reiner Ziegler (Piano) und Torsten Steudinger (Bass) am Do, 16.7., 19.30 Uhr, folgt eine „Kuba-Nacht“ mit Yuni Douglas (Gitarre/Gesang) am Fr, 17.7. Früh aufstehen lohnt sich am Sa, 18.7., denn der „Jazzmarket“ bietet ein Konzert mit Bassistin Rosanna Zacharias und ihrem Trio. Auch Gitarrenvirtuose Tobias Langguth, der mit Johannes Schaedlich (Bass) am Do, 23.7. Barjazz spielt, ist immer einen Tipp wert. Beim „Jazzmarket“ am Sa, 25.7. ab 11.30 Uhr gastiert mit Gitarrist Karl Koller und seinem Trio ein bekannter Name des Swing bei freiem Eintritt; am So, 26.7. folgt ab 19 Uhr dann zum 250. von Beethoven das Trium Avium mit Felix Treiber (Violine), Akiko Sato (Viola) und Dmitri Dichtiar (Violoncello)

Nach dem „Classic Market“ von Yue Wang (Sopran) und Lisa Golovnenko (Klavier) mit Liedern von Schubert, Wolf, Strauss und Debussy am Sa, 5.9. ab 11.30 Uhr stellen sich am Mi, 9.9., 19.30 Uhr, junge OpernsängerInnen der HfM live vor. Das erste Jazz-Konzert nach der Sommerpause steigt am Fr, 11.9. wieder in etwas größerer Besetzung. Das Programm „Ten Muses“ der Schwedin Monika Hoffman und des Arno Haas Quartets widmet sich Sängerinnen wie Shirley Bassey, Cezaria Evora, Cher, Barbra Streisand oder Etta James. -rw