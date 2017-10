Herbstmess’ 2017

300 Jahre Mess’ – das Jubiläum wird nach der Frühjahrmess’ natürlich auch bei der großen Herbstmess’ gefeiert.

Pünktlich zu den Herbstferien gibt’s hier wie immer eine bunte Mischung aus beliebten Klassikern und spektakulären Attraktionen. Rund 90 Fahr-, Belustigungs-, Spiel- und Imbissgeschäfte sind am Start. Im Riesenrad kann man mit tollem Panorama den Tag gemütlich ausklingen lassen, Action liefert „Hip-Hop-Fly“, und mit der „Super-Rutsche“, dem „Monsterhaus“ und dem „XXL Lachhaus“ ist für alle was dabei.

Dazu bietet der neue Festwirt täglich Liveprogramm von Rock bis Schlager: Mess’-Beginn ist am Fr, 27.10., 14 Uhr, nach der offiziellen Eröffnung durch den OB um 18 Uhr spielen die Katzenbachtaler, abends folgt ein Familienfeuerwerk. Am Sa, 28.10. treten ab 18 Uhr die Curlers auf und am So, 29.10., 16.30 Uhr laden „Die Schäfer“ zur großen Volksmusikparty.

Am Mo, 30.10. rocken sich ab 18 Uhr „Double Trouble“ durch die Zeiten und Stile, am Do, 2.11. gibt’s ab 18.30 Uhr Musik zum Tanzen und Rocken mit Joe Williams und am Fr, 3.11. rock-poppen Charivari. Am Sa, 4.11. wird’s mit den Wilden Engeln aus dem Schwarzwald wieder volksmusikalisch, und am 5.11. ab 18 Uhr singt Arlene Hell Schlager. -rw