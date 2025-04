HfG-Produktdesigner @ Mailänder Designwoche

Im Rahmen des Seminars „Unwind, Unplug, Disassemble“ haben HfG-Studenten 2024 unter Leitung der renommierten Designerin Wieki Somers mit dem italienischen High-End-Möbelhersteller Moroso kooperiert.

Das Projekt denkt nachhaltiges Möbeldesign neu, hinterfragt schädliche Materialien und veraltete Produktionstechniken; die Studenten führten umfangreiche Materialrecherchen durch und entwickelten neue, die Grenzen des recycelbaren, zerlegbaren Designs ausreizende Konzepte. Die drei Entwürfe „Array“ von Benjamin Kaltenbach und Erik Grunder, „Rejoin“ von Tim Miler und „Generative Joy“ von Emanuel Spiecker wurden zum funktionalen Prototyp ausgearbeitet und Mitte April während der während der „Mailänder Designwoche“ auf der Möbelmesse „Salone del Mobile“ im Moroso-Flagshipstore in der Via Pontaccio ausgestellt.

Mit seinem Leuchtendesign „Deformation Under Pressure“ hat der Karlsruher HfG-Absolvent Zhen Bian die zeitgenössische Beleuchtung neu definiert. Die Leuchte, die ihre Form aus dem Luftdruck bezieht, besteht aus einem transparenten, aufgeblasenen Körper, der von einem Seilspannsystem gehalten wird und sich in alle Richtungen ausrichten lässt. Dieser innovative Ansatz brachte ihm bereits 2024 während der „Mailänder Designwoche“ den ersten Platz beim „Salone Satellite Award“. Seine experimentellen Designs gewannen binnen Kurzem weitere Preise in Shanghai und wurden in Korea, China und Stockholm präsentiert, was zu seiner wachsenden Präsenz im zeitgenössischen Leuchtendesign beigetragen hat. -pat/rw