HfM-Kindermusikfest 2017

Hoffentlich habt ihr schon an Weihnachten mit dem Sparen begonnen!

Einen ganzen Legostein nämlich kostet der Eintritt zum Kindermusikfest an der Musikhochschule. Dort, wo sonst die Profis Geige und Gitarre üben, gehört heute der ganze Tag den Kindern. Wer weiß, vielleicht studiert ja einer von euch eines Tages auch mal hier?! Jetzt ist aber erstmal Kindermusikfest.

Da könnt ihr dem großen Sängerwettstreit der Heidehasen lauschen oder gleich selbst an einem teilnehmen: „The Voice Of Campus One“ heißt der hier, geleitet von Kika-Moderator Juri Tetzlaff. Außerdem könnt ihr übers Clowntheater lachen, an der Kinder-Uni etwas über Musik lernen oder eine aufregende Samba--Batacuda-Show bestaunen. Und dann gibt’s noch jede Menge Workshops – zu Gesang, Tanz, Basteln, Schauspiel und Percussion. Eure Eltern und Großeltern können es sich in der Zwischenzeit im Musik-Café gemütlich machen. Jetzt bloß schnell den Legostein finden... -fd