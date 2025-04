Holger Neinhaus neuer Interimsgeschäftsführer am ZKM

Holger Neinhaus tritt als neues geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Nachfolge von Helga Huskamp an, die Ende März vom ZKM zur Kunsthalle Hamburg gewechselt ist.

Der erfahrene Manager übernimmt die Position ab dem 29.4. zunächst kommissarisch für sechs Monate. Das hat der Stiftungsrat des ZKM jüngst entschieden. Gemeinsam mit Alistair Hudson, dem wissenschaftlich-künstlerischen Vorstand, übernimmt Neinhaus die Leitung des ZKM. In den Verantwortungsbereich des geschäftsführenden Vorstands fallen insbesondere die Vernetzung der Institution, die Verantwortung für Haushalt und Finanzen, das Personalmanagement, die Betriebsorganisation und technische Verwaltung, die Entwicklung der Servicebereiche sowie die Organisation der Gremiensitzungen.

Als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkten in Wirtschaftsinformatik, Marketing und Logistik bringt er eine breite fachliche Expertise mit: Über 20 Jahre war er in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Vorstand und Geschäftsführer der Strategieberatung SMP, wo er zahlreiche Transformationsprojekte im Mittelstand und in Konzernen betreut hat. -pat