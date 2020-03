Horber Ritterspiele: Stadt am Neckar verwandelt sich in ein Mittelalterparadies

Jedes Jahr am dritten Juni-Wochenende finden die „Horber Ritterspiele“ in der pittoresken Stadt am Neckar statt.

Für drei Tage werden Einwohner und Besucher hier zurück ins Mittelalter versetzt und können in der historischen Altstadt auf den Spuren von Gauklern, Burgfräulein und eben Rittern wandeln. Höhepunkt der Veranstaltung sind die spektakulären Turniere hoch zu Ross.

Spektakuläre Lanzenkämpfe und buntes Treiben auf dem Marktplatz

Rund 90 Autominuten liegt Horb von Karlsruhe entfernt und eignet sich damit optimal für einen Tagesausflug zum Ritter-Spektakel. Es lohnt sich allerdings auch, das ganze Wochenende dort zu verbringen. Die Ritterspiele finden vom 19. bis 21.6. statt und bieten viel Sehenswertes. U.a. liefern sich auf dem Turnierplatz furchtlose Ritter, mit Lanze und Schild bestückt, waghalsige Kämpfe. Allein die Kostüme sind absolut sehenswert – vom prächtigen Kopfschmuck der Teilnehmer bis hin zu den detailgetreuen Wappen, die sich auf den Gewändern wiederfinden. Die Ritter passen farblich zu ihren Pferden und machen es so offensichtlich, in welches Lager sie gehören.

Der mittelalterliche Marktplatz im Stadtzentrum bietet weitere Attraktionen. Mehr als 200 Handwerker und Händler stellen ihre Kunstwerke hier zur Schau. Wie auf Schwarzwald-Tourismus berichtet wird, findet man dort eine große Vielfalt ungewöhnlicher Getränke und Speisen. Wer kann denn schon von sich behaupten, dass er schon mal Drachenblut oder Hexenelixier gekostet hat? Darüber hinaus sorgen Stelzenläufer und Feuerspucker für akrobatische Einlagen, während Gaukler die Lachmuskeln beanspruchen. Ab Mo, 16.3. kann man Tickets für die Veranstaltung kaufen. Den gesamten Geländeplan für das diesjährige Event kann man auf der offiziellen Webseite herunterladen.

Ritter auch in Filmen und Spielen beliebt

Das Mittelalter-Spektakel kann auf eine über 20-jährige Tradition zurückblicken und findet jedes Jahr aufs Neue großen Anklang. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit auch die Präsenz, die das Thema in Filmen und Spielen hat. Dramen wie „Ritter aus Leidenschaft“ mit Heath Ledger oder die Fantasy-Komödie „Die Zeitritter – Auf der Suche nach dem heiligen Zahn“ verzauberten bereits zahlreiche Cineasten. Im vergangenen Jahr ist außerdem das Echtzeit-Taktikspiel „Conqueror’s Blade“ auf den Markt gekommen. In dem MMO schlüpft der Spieler in die Rolle eines Generals, dessen Aufgabe es ist, Gebiete einzunehmen. Dabei kommt es laut Online Magazin Chip sowohl auf die richtigen Kampftechniken als auch die strategischen Züge an. Bei dem Slotspiel „Legendary Excalibur“, das im NetBet Casino gespielt werden kann, dreht sich alles um die Legende des mutigen König Arthur, der das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zieht. Ritterhelme und goldene Kelche versetzen Spieler direkt ins Mittelalter. Für großen Spielspaß sorgt jedoch auch das Brettspiel „Lancaster“, bei dem man Spielkult.de zufolge zum Berater des Königs aufsteigen muss. Mit dem liebevoll gestalteten Spielbrett taucht man gleich nach dem ersten Spielzug in die Welt der Ritter und Lords ein.

Bei den „Horber Ritterspielen“ hat man sogar die Möglichkeit, echte Ritter und Könige zu treffen. Am dritten Wochenende im Juni verwandelt sich das historische Horb am Neckar wieder in ein echtes Paradies für Mittelalter-Fans. Sowohl Einwohner als auch Besucher tragen mit ihren Verkleidungen zu einer authentischen Atmosphäre bei. Wer das Ritter-Spektakel bisher stets verpasst hat, sollte es sich in diesem Jahr nicht entgehen lassen.