Hotel Schwarzwald Panorama

Durch seine Lage mit Blick über den heilklimatischen Kurort Bad Herrenalb besticht das Schwarzwald Panorama.

Neben Gesundheitsbewussten kommen hier alle Naturliebhaber, Wander- und Wellnessfreunde sowie Genussmenschen auf ihre Kosten. Als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet, ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel gut ans örtliche Wegenetz angeschlossen. Den Gedanken freien Lauf lassen kann man auch im 850 Quadratmeter großen Spa mit Mineral-Thermalschwimmbad und Sauna oder auf den Panorama-Liegeterrassen.

Das Nachhaltigkeitsengagement des Hauses reicht von A wie Achtsamkeitskurse für Mitarbeiter bis Z wie Zero Waste Management; als Bioland-Partner mit Goldstatus werden mindestens 90 Prozent aller Speisen und Getränke in zertifizierter Bio-Qualität serviert. Seit Anfang 2020 gibt es außerdem ein klimaneutrales Arrangement: die „Green Days“. Dabei werden die CO2-Emissionen der An- und Abreise sowie die Übernachtungen kompensiert. -pat