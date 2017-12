Hubalm 2017

Der im April als eine reine Event-Location wiedereröffnete Hub-raum Durlach geht in seine zweite Hubalm-Saison.

Die 160 Personen Platz bietende urig-gemütlich eingerichtete Hütte im Black-Forrest-Style schafft wieder ideale Voraussetzungen für vorweihnachtliche Privat- und Firmenfeiern in größerer Runde oder auch in kleineren Gruppen!

Wer rechtzeitig unter Tel. 0721/46 71 21 22 oder per E-Mail an kontakt@hubraum-durlach.de reserviert, genießt außerdem das wahlweise drei- oder viergängige „Family & Friends Weihnachtsmenü“ (Di, 26.12., 11.30 Uhr) am zweiten Feiertag oder kann zur Silvesterparty am 31.12. nach der Einstimmung am Lagerfeuer mit Bowle und Flammkuchen, einem exklusiven Silvester-Büfett, Live- und DJ-Musik von Justin Nova und der Mitternachts-Currywurst das neue Jahr auf der Hubalm begrüßen. Wiederholt wird der bereits im November erfolgreich veranstaltete „Meat Friends“-Grillabend mit Heiko Brath (Sa, 27.1., 19 Uhr).

Für Unterhaltung sorgt neben Singer/Songwriter Justin Nova und Magier Madou Mann, der auch bei Bernd Gnanns „Die Made verzaubert“ (Mi, 17.1.+Do, 15.2., 19 Uhr) auftritt. Natürlich können auch im Living-Room-Restaurant Veranstaltungen mit bis zu 100 Gästen gebucht werden. -pat