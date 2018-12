Hubraum, Hubalm & Hubräumle

Auf dem Außengelände der Durlacher Event-Location Hubraum steht über die Wintersaison wieder die urige Hubalm-Hütte, in der es an festen Tagen im Monat zünftig zur Sache geht!

Jeden zweiten Donnerstag steigt hier die „Neue Welle Ü30-Party“; am dritten Dienstag ist das komplette Jahr 2019 über die anschließend wieder in den Hubraum zurückverlegte „Kitchen Tunes Afterwork“ an der Reihe, dasselbe gilt für „Hublive“ mit Jürgen Zöller jeden ersten Mittwoch und den Brunch am ersten Sonntag.

Außerdem gastiert SWR3 mit seiner „Club Party“ nächstes Jahr regelmäßig im Hubraum. Silvester wird auf der Alm nach Anmeldung ab 19 Uhr mit Glühwein am Lagerfeuer, Büfett, Mitternachts-Currywurst sowie Livemusik und DJ-Sounds von Justin Nova gefeiert; kommendes Jahr geht’s dann mit Heiko Braths Grill-Abend „Meat Friends“ (Do+Fr, 31.1.+29.3.) weiter.

Über die Weihnachtszeit verlängert Peter Joas die Öffnungszeiten seiner kleinen Hubraum-Schwester, dem Hubräumle am Durlacher Marktplatz, damit nicht nur Frühstücker und Mittagesser, sondern auch die Besucher des Mittelalterlichen Weihnachtsmarkts noch auf ihre Kosten kommen. -pat ·