Der Junggesellinnenabschied ist ein Abend oder eine Nacht voller Vorfreude auf ein neues Kapitel im eigenen Leben, das meist durch das persönliche Treffen mit den engsten Freundinnen und/oder Familienmitgliedern gefeiert wird.

Aus gegebenem Anlass ist dies jedoch gar nicht so leicht und erfordert ein gewisses Umdenken, um der Sicherheit und dem Spaß zuliebe die richtige Mischung zu finden. Deshalb wollen wir in diesem Artikel 4 unterschiedliche Ideen für einen erfolgreichen, virtuellen Junggesellinnenabschied vorstellen. Eine Möglichkeit wäre der virtuelle Casino-Besuch auf Websites wie z.B. BonusFinder.com.de, doch es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie Sie einen tollen Abend miteinander verbringen können.

Ein wichtiger Aspekt eines Junggesellinnenabschied sind natürlich die Einladungen, die auch bei einem virtuellen Treffen nicht fehlen dürfen. Nicht nur um die Teilnehmerinnen über das Datum zu informieren, sondern vor allem, um die Vorfreude auf den Junggesellinnenabschied zu steigern. Hierbei können Sie einerseits auf handgeschriebene Einladungen, aber auch auf virtuelle Einladungen setzen, die Ihnen die Möglichkeit geben, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen.

Brett- und Kartenspiele

Der Klassiker darf natürlich auch beim Junggesellinnenabschied nicht fehlen. Denn auch hier können Brett- und Kartenspiele eine hervorragende Wahl für eine Menge Spaß sein. Ganz unabhängig davon, ob man diese aus gegebenem Anlass zu Trinkspielen umfunktioniert oder sich doch auf die traditionelle Spielweise verlässt. Spiele, die in dieser Hinsicht besonders empfehlenswert sind, sind einerseits Cards Against Humanity, was besonders viele Lacher garantieren wird und Wer ist es?, um selbst den Detektiv zu spielen und herauszufinden, was die Freunde eigentlich über einen denken.

Karaoke

Ein weiteres Highlight eines richtigen Frauenabends kann natürlich auch das Karaokesingen sein, das nicht nur eine Menge Gefühl, sondern eben auch viel Spaß mit sich bringt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie alte Klassiker mit Ihren Freundinnen grölen oder doch lieber die neuesten Charts nutzen, um zusammen zu singen, zu tanzen und zu feiern. Dies kann auch ganz leicht per Zoom-Meeting und durch die Nutzung unterschiedlicher Webdienste schnell umgesetzt und einfach genutzt werden. Alles was Sie hierfür brauchen ist einen Laptop und ein Headset mit Mikrofon. Damit steht dem Gesangswettbewerb in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege!

Cocktailkurse

Zu einer guten Feier gehört natürlich auch der eine oder andere Drink. Aber entgegen der allgemeinen Erwartung muss man hierfür nicht immer in eine teure und edle Bar gehen, in der Ihnen dieser von einem Barkeeper gemixt wird. Vielmehr kann man auch zuhause in den Genuss eigener Cocktails und deren Zubereitung kommen. Mithilfe von Online-Cocktailkursen kann man hierbei sowohl selbst die Kunst der Zubereitung des eigenen Lieblingsdrinks erlernen als auch mit den Freunden beim Junggesellinnenabschied eine Menge Spaß haben. Vielleicht nutzen Sie hier auch gleich die Chance, endlich Ihren individuellen Cocktail zu kreieren.

Abendessen

Bei einem ansprechenden Junggesellinnenabschied darf neben all dem Spaß und Alkohol auch ein gutes Essen nicht fehlen. Hierfür muss es aber nicht immer in das bekannte Sterne-Restaurant in der Stadt gehen, sondern Sie können das Abendessen auch zu sich nach Hause holen. All das, ohne sich selbst übermäßig schick zu machen oder die eigenen vier Wände zu verlassen. Hierbei können Sie beispielsweise mehrgängige Menüs, aus erlesenen Zutaten und von echten Profis zubereitet, zeitnah und in einer besonders hochwertigen Qualität zu sich nach Hause liefern lassen. Egal ob Sie indisch, italienisch oder doch die gutbürgerliche, deutsche Küche genießen wollen.

Wie Sie sehen konnten, sind die aktuellen Einschränkungen keinerlei Grund dafür keinen Spaß beim Junggesellinnenabschied zu haben. Ganz im Gegenteil – es gibt auch virtuell genug Möglichkeiten feuchtfröhlichen, leckeren oder besonders lustigen Spaß mit seinen Freunden zu haben und noch einmal ganz besondere Momente zusammen zu verleben, bevor es in das nächste Kapitel des eigenen Lebens geht.