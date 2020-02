Im Land der Mandelblüte 2020

In der Pfalz beginnt der Frühling früher als anderswo in Deutschland.

Vereinzelt schon ab Mitte Februar, aber spätestens im März erstrahlen hier die üppigen Blüten der Mandelbäume und überziehen die Landschaft mit ihren zarten Rosatönen. Das jährliche Naturschauspiel wird mit den „Pfälzer Mandelwochen“ und zahlreichen Veranstaltungen mit kulinarischen Spezialitäten um die Mandel gefeiert.

Vom 1.3. bis 26.4. werden mit dem „Rosa Leuchten“ wieder Burgen, Schlösser, Kirchen und Stadttore entlang der Deutschen Weinstraße in einer Lichtsinfonie aus Rosa und Pink erstrahlen –angeleuchtet sind u.a. das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach, die Dionysius-Kapelle in Gleiszellen-Gleishorbach oder die Burg Landeck. Auch der Oldtimer-Panoramabus ist an 22 Terminen wieder am Start und bietet romantische Tages- oder Brunchtouren mit Erlebnisstopps. Einer der Höhepunkte während der „Mandelblüte“ im Bad Bergzaberner Land ist das „Mandelblütenfest“ in Gleiszellen-Gleishorbach am 28.+29.3. rund um die Dionysius-Kapelle. -rw