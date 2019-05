India Summer Days 2019

Zu den größten deutschen Indien-Festivals zählen die „India Summer Days“ in der „Vor-Fest“-Woche.

Auch bei der dritten Auflage sorgt ein zweitägiges Bühnenprogramm rund um den Schmuck-, Textil- und Gewürz-Basar mit Tanz, Musik und Show für Unterhaltung. Vorab online buchbar zum Einheitspreis von 25 Euro (zzgl. VVK-Gebühr): die bereits am Freitag startenden Ayurveda- und Yoga-Workshops.

Yogis wählen zwischen „Som: Mit Yoga, Musikmeditation und Tratak zu einem glücklichen Leben“ (Fr, 16 Uhr; So, 18 Uhr), „Santulan Kriya Yoga SKY – Das Plus an Energie für jeden Tag“ (Sa, 15 Uhr) und „Yoga für Schulter und Nacken: Die Selbstheilungskräfte aktivieren“ (So, 15 Uhr). Mit der traditionellen indischen Heilkunst beschäftigen sich „Ayurveda und die fünf Elemente – so wirken sie im Körper!“ (Fr, 17 Uhr), „Ayurveda bei Gelenkkrankheiten – Ursachen, Hausmittel und einfache Rezepte für jeden Tag“ (Sa, 10 Uhr), „Gesunde Augen mit Ayurveda“ (Sa, 11 Uhr), „Hautpflege für jedes Alter – strahlend schön mit Ayurveda“ (Sa, 16 Uhr), „Frauengesundheit mit authentischem Ayurveda: Gynäkologie und Schönheit“ (So, 10 Uhr) und „Die Kunst des Essens – Zehn Leitsätze aus dem Ayurveda“ (Sa, 12 Uhr).

Neu dazugekommen sind Kochvorführungen, angefangen beim Klassiker „Reis und Dal“ (Sa, 12 Uhr) bis hin zu „Sabudhana Khichadi And Banana Delight“ (So, 10 Uhr). Disharmonien im Körper lassen sich mit der Pulsdiagnose (Fr, 16-18.30 Uhr; Sa+So 10-19 Uhr), dem Kernstück der ayurvedischen Medizin, feststellen, woraus sich Ernährungsempfehlungen, Verhaltensänderungen und therapeutische Maßnahmen ableiten lassen – etwa ebenfalls 15-minütige ayurvedische Massagen von Rücken und Nacken, Händen oder Füßen (Fr, 16-18.30 Uhr; Sa+So 10-19 Uhr) mit der Kasya-Schale. -pat