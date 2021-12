Indoor Meeting 2022

Zum Auftakt der „World Indoor Tour Gold“ versammeln sich die Topstars der Leichtathletik-Szene in Karlsruhe, das damit auch 2022 Schauplatz eines der sieben Meetings höchsten Rangs ist.

Nach dem pandemiebedingten Umzug vergangenes Jahr in die Europahalle, wo das „Indoor Meeting“ erstmals in seiner langen Geschichte ohne ZuschauerInnen stattfinden musste, kehren die Wettkämpfe bei ihrer 38. Auflage mit Publikum in die Messe-Halle 3 zurück. -pat