INKA-Kunst- und Künstlerflohmarkt

Auch INKA beteiligt sich natürlich an der „Projekt F“-Abschlussausstellung mit einem kleinen Flohmarkt, auf dem auch hochkarätige Kunst zu erwerben ist, und einem kleinen Sommerfestchen im Hof.

Häppchen, Bingo-Bongo-Sound, Kaffee und Sekt inklusive. Zu kaufen sind auch Holzobjekte, Keramik und Bilder unseres verstorbenen Künstlerfreundes Achim Fischel, dem Axel Demmer im Spätherbst eine Ausstellung im Café Segafredo widmet. Wer etwas Geld mitbringt, kann auch den „Sisyphos“ von Pavel Miguel abschleppen, dem Mahnmal für die Problemzone Innenstadt; wir sind ja nicht mehr in der City. Oder signierte Künstlertüten von Jim Avignon und einiges anders. Der Erlös fließt in unsere Kunstprojekte und Ausstellungsvergütungen für die KünstlerInnen, die im StadtBlatt-Projekt aktiv mitarbeiten. Vermutlich sind wir am Sa, 26.6. sowie So, 27.6. (Matinee) am Start. -rowa