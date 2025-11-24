INKA-Ticketshop: Black Week 2025

Vom 24.11. bis 1.12. bieten viele Veranstalter wieder satte „Black Week“-Rabatte auf ihre Tickets für Events in Karlsruhe und Region.

30 Prozent gibt’s auf „Abba Gold. The Concert Show – Surprise!“ (Mi, 7.1., Konzerthaus) und das Familienballett „Schwanensee“ (Fr, 9.1., Badnerlandhalle); 20 Prozent aufs orchestrierte klassische Ballett „Der Nussknacker“ (Do, 4.12., Konzerthaus), Rüdiger Hoffmanns neues Programm „Andererseits“ (So, 22.3., Badnerlandhalle); 15 Prozent auf The Gregorian Voices – „Die Nacht der 1.000 Kerzen“ (Di, 25.11., Konzerthaus) und zehn Prozent bei der Badisch Bühn auf die Mundarttheaterstücke „Dumm g’loffe“ (5.12.-3.1.) und „Oins nach em annere“ (9.1.-31.1.). -pat Für alle rabattierten Veranstaltungen in Karlsruhe und der Region ab Mo, 24.11. hier klicken.