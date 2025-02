INKA-Ticketshop: Valentinstagsrabatte 2025

„Verliebt in Erlebnisse“ lautet das Motto im INKA-Ticketshop, wenn zahlreiche Veranstalter zum Valentinstag vom 6. bis 14.2. attraktive Rabatte für Events in Karlsruhe und Region anbieten.

Z.B. fünf Euro Nachlass für die siebte „Komische Nacht Karlsruhe“ (8.4.), 30 Prozent auf „Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert“ (So, 16.2., Konzerthaus) und „The Music Of Harry Potter – Live in Concert“ (Do, 27.2.), 25 Prozent auf Konstantin Weckers „Lieder meines Lebens“ (Sa, 8.3., Konzerthaus) oder 20 Prozent auf Harald Hursts Komödie „Tatort – So isch’s wore“ (28.3.-18.5., Das Sandkorn) und Rastetter & Wacker als „Seltsames Paar“ (8.2.-23.3., Das Sandkorn). -pat