Internationale Wochen gegen Rassismus Karlsruhe 2021

Koordiniert vom 2019 gegründeten Netzwerk gegen Rassismus und unter maßgeblicher Beteiligung der AG Garten der Religionen präsentiert sich das IWGR-Programm 2021 – nicht nur mit Onlineveranstaltungen.

Über „Antisemitismus als alltägliche Ideologie der Ungleichwertigkeit“ (Mo, 22.3., 19.30 Uhr) spricht Tom Uhlig von der Bildungsstätte Anne Frank Frankfurt in seinem Onlinevortrag. Anmeldung via Formular, Infos unter Tel. 01578/434 45 94.

Ebenfalls online stellen die Frankfurter Stadträtin und Integrationsdezernentin Sylvia Weber und ihr Mitarbeiter Azfar Khan (Kommunale Koordinierungsstelle Antirassimus) in „Erfahrungsaustausch über Bedarfe und Handlungsfelder kommunaler Antirassismus-Politik“ (Mi, 24.3., 19.30 Uhr) die gerade frisch aufgestellte und sehr ambitionierte kommunale Antirassismus-Arbeit der Stadt Frankfurt vor. In einem anschließenden Podiumsgespräch wird unter Einbeziehung des Publikums u.a. anhand dieses Best-Practice-Beispiels darüber diskutiert, was davon die Antirassismus-Arbeit in Karlsruhe inspirieren könnte. Auf dem Podium sitzen unter der Moderation von Ahmad Hawarnah (AK Migrationsbeirat) Annette Ganter (Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe), Aliz Müller (Integrationsbeauftragte Stadt Oldenburg; früher: Mitkoordinatorin der Karlsruher Wochen gegen Rassismus, Gründungsleiterin der ADS KA und Sachkundige Einwohnerin im Migrationsbeirat KA), Oberbürgermeister Frank Mentrup, Sylvia Weber und Azfar Khan (Stadt Frankfurt) sowie Mirja Kon-Thederan und Ferdaus Alnahhal (Sachkundige Einwohnerinnen im AK Migrationsbeirat). Anmeldung via Formular,Infos unter Tel. 01578/434 45 94.

Die „Mahnwache für von Rassismus betroffene und bedrohte Menschen“ (Do, 25.3., 19 Uhr) und das „Multireligiöse Friedensgebet und Statements gegen Rassismus“ (Mo, 22.3., 19 Uhr) sind auf dem neuen Youtube-Kanal der AG Garten der Religionen zu sehen. „Nein“ zu Rassismus sagen Menschen aus unterschiedlichen Religionen bereits bei ihren Redebeiträgen innerhalb der Kundgebung „Gemeinsam gegen Rassismus“ (Sa, 13.3., 14 Uhr, Marktplatz). Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

Welche Formen von (un)bewusstem Rassismus gibt es an Schulen und welche Auswirkungen haben Vorurteile und Ausgrenzungen auf SchülerInnen, die von Antisemitismus oder Muslim- und Islamfeindlichkeit betroffen sind? Welche Analogien von Ausgrenzung gibt es zwischen Antisemitismus und Muslim- und Islamfeindlichkeit? Im Workshop „Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus an Schulen“ (Sa, 20.3., 10-16 Uhr, Deutschsprachiger Muslimkreis Karlsruhe, Kaiserallee 111 a, Hinterhaus, 2. OG links, Teilnahme kostenlos, Anmeldung: info@dmk-karlsruhe.de) sollen Multiplikatoren und lokale Akteure der schulischen und außerschulischen Bildung unterstützt werden, ihr thematisches Wissen, ihre fachlichen Fähigkeiten und ihre methodisch-didaktischen Kenntnisse diesbezüglich zu erweitern und zu festigen. Dabei bedient sich Referentin Désirée Galert, Bereichsleiterin Pädagogik der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA), methodisch u.a. interaktiver Übungen, Übungen zur Selbstreflexion und Positionierung sowie Medien- und Fallanalysen. Außerdem soll der Frage nach langfristigen Konzepten in der Bekämpfung von Antisemitismus sowie Muslim- und Islamfeindlichkeit an Schulen nachgegangen werden.

„Wie viel (oder wie wenig) haben Antisemitismus und Islamfeindlichkeit mit Religion zu tun?“ (So, 21.3., 14.30 Uhr, Anmeldung: info@gartenderreligionen-karlsruhe.de, Info-Tel.: 01578/434 45 94, nur bei guter Witterung und wenn die pandemiebedingte Situation es erlaubt) fragt die kostenlose Themenführung durch den Garten der Religionen am östlichen Ende des Cityparks der Südstadt-Ost, gegenüber Stuttgarter Str. 59. -pat