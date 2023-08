Interreligiöse Fahrradtour

Unter dem Motto „Frieden erfahren in Karlsruhe“ startet die AG Garten der Religionen gemeinsam mit der christlich-islamischen Gesellschaft und weiteren KooperationspartnerInnen zur „Interreligiösen Fahrradtour“.

Es nehmen Menschen aus mind. sieben Religionen wie auch religionslose Menschen teil – mit eigenem Fahrrad, Lastenrad, Kinderanhänger oder Tandem. Start ist am GdR, dann wird innenstadtnah und trotzdem landschaftlich reizvoll eine Vielzahl von Karlsruher Gebetshäusern etlicher Religionen angesteuert.

Am „Tag des offenen Denkmals“ liegt ein Fokus auf architektonisch besonders interessanten religiösen Stätten; außerdem soll die diesjährige Tour dem Frieden in besonderer Weise gewidmet werden: Ein Gebet, Reisesegen oder Worte zum Frieden erwarten die Teilnehmer an vielen Stationen, an einigen gibt es auch Kurzinfos über die jeweilige Religionsgemeinschaft. Abschließend besteht bei einer Erfrischung Gelegenheit zu multireligiöser Begegnung. -pat