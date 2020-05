„Be Your Own Bartender!“ lautet das Corona-Motto im Iuno, dem am Fr, 1.5. der elfte Geburtstag ins Haus steht.

Von der Südstadt aus werden die Gäste trotz Closing mit Drinks und Barfeeling versorgt: Immer freitags und samstags gibt es Prebuilt-Cocktails, die als Zwei-Komponenten-Bausatz inkl. Eis (und bei Bedarf allem Barbesteck gegen Kaution) von den Kunden nach Video-Anleitung frisch geshaked werden, dazu Bier, Shots und den Vienna Spritzer als Zuhause-Sets samt Live-Bar-Chat. Weitere Infos zur Bestellung und dem stetig wechselnden Angebot auf www.facebook.com/iuno.karlsruhe. -pat