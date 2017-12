Jubez Design Markt & Streetball-Turnier

Das Jubez macht am vorletzten Wochenende vor Heiligabend nochmal richtig mobil.

Am Fr, 15.12., ab 14.30 Uhr, unter dem Motto „Pop up pimp up push up“ ein Designmarkt. Am Abend ab 20 Uhr spielen bei der Local Triple Night die Bands Black Days End, Resistance und Najenko.

Tags darauf, Sa, 16.12., folgt von 12 bis 18 Uhr die „King Of The Rim – Wintersession”, ein Streetball-Turnier mit den „Gottesacker-Legenden. Abends gibt’s dann Wohlfühl-Sounds mit Cream Of Clapton, Covers von Clapton- und Cream-Songs. –rw