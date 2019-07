Jubiläumsfest „800 Jahre Gernsbach“

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung Gernsbachs im Teilungsbrief der Grafen Eberhard IV. und Otto I. von Eberstein jährt sich der Stadtgeburtstag 2019 zum 800. Mal.

Und das feiert der historische Zentralort des Murgtals gebührend mit einem unterjährigen Veranstaltungsprogramm aus Theater, Konzerten, Vorträgen, Lesungen, Führungen – und dem „Jubiläumsfest“ (Fr-So, 12.-14.7.) als Höhepunkt: In der Altstadt, auf dem Salmenplatz und in der Igelbachstraße erwarten die Besucher Musik und Kleinkunst, drei Livebühnen mit regionalen Bands, Spielaktionen für Kinder, ein Mittelaltermarkt, der Katz’sche Skulpturengarten, Murgfloßfahrten, die dritte „Gernsbacher Lachnacht“ (Fr, 20 Uhr), ein Musikfeuerwerk (Sa, 22.30 Uhr), die „Historische Ausstellung – 800 Jahre Gernsbach“ (Rathaus) und der historischer Festumzug (So, 11 Uhr). Die beiden Partnerstädte Baccarat (Frankreich) und Pergola (Italien) bereichern das „Jubiläumsfest“ mit landestypischen Angeboten. -pat