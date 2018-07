Karlsruhe klingt - Music To Go 2018

Der größte Konzertsaal Karlsruhes steht einmal im Jahr in der Innenstadt.

Bei „Karlsruhe klingt – Music To Go“ mutieren Geschäfte und Innenhöfe, Plätze und Straßen zur Bühne für über 100 Studierende und Lehrende der Musikhochschule. Sie zeigen mit zahlreichen Programmpunkten, was rund um Schloss Gottesaue so alles studiert wird.

Das Spektrum reicht von Big-Band-Sounds über eine Samba-Batacuda-Parade bis hin zu Ausschnitten aus der Strauß-Operette „Die Fledermaus“. Großer Vorteil dieser „To go“-Veranstaltung: Sie erzeugt keinen Abfall, dafür umso mehr inneren Nachhall. -fd