Karlsruhe Tourismus

Ab Fr, 1.4. können sich Karlsruhe-BesucherInnen wieder auf Stadtrundfahrten im roten Doppeldecker-Bus freuen!

Die beliebte „Hop-On/Hop-Off“-Citytour, bei der die Fahrgäste an Haltestellen nach Belieben ein- oder aussteigen können, kommt diese Saison mit zwei Neuerungen daher: Der Bus hält zusätzlich am Zirkel Höhe Marktplatz direkt an der Tourist-Info, wo man sich Ausflugstipps, Souvenirs oder Karten besorgen kann. Außerdem ist neben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch und Badisch ein neuer Audioguide abrufbar: Karlsruhe Comedy mit Zeus & Wirby.

Auch Ostermontag (18.4.), Christi Himmelfahrt (26.5.), Pfingstmontag (6.6.), Fronleichnam (16.6.) und am Tag der deutschen Einheit (3.10.) gibt’s Rundfahrten. Mit einem umfassenden Programm aus Bewährtem und Neuem starten die kulinarischen Rundgänge wie die „Braugeschichte(n)“, bei denen nicht nur der Wissensdurst gestillt wird. Dazu kommen historische, kulturelle oder architektonische Themen, bei denen man sich z.B. auf die Spuren des Jugendstils begibt oder erfährt, warum die Bauhaus-Siedlung Dammerstock seinerzeit als „Jammerstock“ verunglimpft wurde.

Auf dem Fahrrad geht’s mit fachkundigen Guides u.a. in die Naturräume oder zum KSC und für alle, die bauliche und historische Highlights der Fächerstadt kompakt kennenlernen wollen, empfehlen sich wochenends die wahlweise auf Englisch gehaltenen „Heimatstadt/Hometown“-Entdeckungstouren. -pat