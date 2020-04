Karlsruhe trotzt Corona und kauft lokal

Zwei Wochen nach dem Start von „Dem Corona-Virus trotzen: Gemeinsam stehen wir das durch!“ ziehen die Organisatoren eine positive Zwischenbilanz.

Die von der Cityinitiative Karlsruhe (CIK) und Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) in Kooperation mit der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) und der städtischen Wirtschaftsförderung initiierte Gemeinschaftsaktion zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie wird von den Gewerbetreibenden wie auch den KarlsruherInnen sehr gut angenommen: Über 200 Händler und Gastronomen (Stand 7.4.: 120 Einzelhändler, 91 Gastronomiebetriebe) beteiligen sich und versorgen die Einwohner weiterhin mit ihren Produkten, die nach Bestellung abgeholt – oder kostenfrei geliefert werden können.

Denn ergänzend hat die CIK ein kostenloses Lieferangebot für Kunden im Karlsruher Stadtgebiet mit Karlsruher Fahrradkurieren auf die Beine gestellt: „Von der Bestellung bis zur Lieferung beim Kunden vergehen oft weniger als zwei Stunden – da kann kein Onlinehändler mithalten. Wer seine Bestellung rechtzeitig zu Ostern bekommen möchte, sollte also lokal in Karlsruhe einkaufen!“, so CIK-Geschäftsführer Frank Theurer.

Die Karlsruher Gemeinschaftsaktion hat sich auch bundesweit herumgesprochen: Am vergangenen Donnerstag berichtete die ARD in einer Sondersendung direkt nach der „Tagesschau“ über die Vorreiteraktion aus Karlsruhe.

Die KTG sammelt derweil die digitalen Angebote der Karlsruher Kultureinrichtungen: Von virtuellen Rundgängen durchs Museum über Audiolesungen bis hin zu Livetheater im Videostream haben sich die Kulturmacher innovative Formate einfallen lassen, um den Shutdown zu überbrücken. -ps/pat