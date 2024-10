Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur – „#Sanierungsstory“

Vor welchen Herausforderungen Hauseigentümer in Karlsruhe bei ihren (energetischen) Sanierungsprojekten stehen und wie sie diese meistern, erzählt die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) in ihren „#Sanierungsstorys“.

Z.B. jene von Schauspielerin Galina Freund, die im Wald bei Durlach ein 1924 erbautes Gartenhäuschen gekauft hat, das viele Jahre als Wohnhaus diente. Weil die Nachtspeicheröfen in Kombination mit den schlechten Dämmwerten bares Geld kosten, muss jetzt energetisch saniert werden. Seit 2023 wohnt Freund in dem lang leer stehenden Waldhaus und will ihm neue Bedeutung zukommen lassen: Die Mitbetreiberin der Kulturküche sieht es auch als Erweiterung des Angebots in der Kaiserstr. 47 und „als Ort, der Menschen verbindet, an dem sie Inspiration, frische Energie, Zuflucht, Geborgenheit und Wärme finden“. An Letzterer mangelt es aber noch – der von ihrem Energieberater erarbeitete Sanierungsfahrplan ist umfangreich: Dach, Wände, Fenster, Keller, Heizung, Photovoltaik...

Was wann gemacht wird, ist eine Frage von Zeit und Geld, die Investitionskosten sind trotz Fördermöglichkeiten hoch. Wie die „#Sanierungsstory“ von „Haus Freund“ step-by-step weitergeht, berichtet die KEK auf www.kek-karlsruhe.de, Facebook und Instagram. Wer selbst ein Sanierungsvorhaben oder Fragen zum Heizungstausch hat, nutzt die kostenlose und unabhängige KEK-Erstberatung (Hebelstr. 15, www.kek-karlsruhe.de/terminvereinbarung, 0721/48 08 82 50). -pat