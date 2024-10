Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Mit dem Studien- und Ausbildungsbeginn ziehen viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler nach Karlsruhe, um zum ersten Mal auf eigenen Beinen zu stehen.

Die Erstwohnsitzkampagne des Wissenschaftsbüros der Wirtschaftsförderung hilft ihnen dabei: Alle Neubürger im Studium oder in Ausbildung, die ab 1.10. ihren Erstwohnsitz in Karlsruhe anmelden, erhalten ein geldbeutelentlastendes Begrüßungspaket: Es beinhaltet einen „Karlsruher Geschenkgutschein“ im Wert von 50 Euro, der in rund 350 lokalen Geschäften angenommen wird. Außerdem beteiligt sich die Karlsruher Tourismus GmbH zum ersten Mal mit einem Gutschein, der u.a. für eine Stadtrundfahrt, den Fächerbecher oder „Kamuna“-Eintrittskarten eingelöst werden kann. Außerdem haben Studenten und Azubis, die sich mit Erstwohnsitz KA anmelden, die Chance, eines der nach dem in Karlsruhe geborenen Zweiraderfinder Karl Drais benannten roten Draisler-Fahrräder zu gewinnen.

Die Erstwohnsitzkampagne bringt auch der Stadt deutliche Vorteile: Jede mit Hauptwohnung gemeldete Person erhöht die Einwohnerzahl und damit die Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält. Damit kann die Infrastruktur, das sportliche, soziale und kulturelle Angebot erhalten und ausgebaut werden. Erstwohnsitzanmeldungen via www.erstwohnsitz-ka.de oder vor Ort beim Bürgerbüro. -pat