Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 01.09.2025
Der Studien- und Ausbildungsbeginn beschert Karlsruhe viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler, die in die Fächerstadt ziehen.
Die Erstwohnsitzkampagne des Wissenschaftsbüros der Wirtschaftsförderung hilft ihnen dabei: Alle Neubürger im Studium oder in Ausbildung, die ihren Erstwohnsitz anmelden, erhalten ein den Geldbeutel entlastendes Begrüßungspaket mit einem Karlsruher Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, der in rund 350 Geschäften eingelöst werden kann. Außerdem beteiligt sich zum ersten Mal auch die Karlsruher Tourismus GmbH mit einem Gutschein, der verschiedene Optionen bereithält – z.B. eine Stadtrundfahrt, den Fächerbecher oder Eintrittskarten für die „Karlsruher Museumsnacht“.
Außerdem haben Studis und Azubis, die sich mit Erstwohnsitz anmelden, die Chance, eines der leuchtend roten nach dem in Karlsruhe geborenen Zweiraderfinder benannten Draisler-Fahrräder zu gewinnen. Die Erstwohnsitzkampagne bringt auch der Stadt deutliche Vorteile: Jede mit Hauptwohnung gemeldete Person erhöht die Einwohnerzahl und damit die Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält, um damit die Infrastruktur sowie das sportliche, soziale und kulturelle Angebot zu erhalten und auszubauen. Anmelden kann man sich via Onlineverfahren oder vor Ort im Bürgerbüro. -pat
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 01.09.2025
Der Studien- und Ausbildungsbeginn beschert Karlsruhe viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler, die in die Fächerstadt ziehen.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025
Stadtleben // Artikel vom 29.08.2025
Das Ettlinger Marktfest gilt seit Langem als Highlight im regionalen Open-Air-Kalender.Weiterlesen … Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025
Schlosslichtspiele 2025
Stadtleben // Artikel vom 14.08.2025
Ihr Medienkunstspektakel mit globaler Strahlkraft feiert Deutschlands erste und einzige Unesco City Of Media Arts seit 2015.Weiterlesen … Schlosslichtspiele 2025
Radkurier: Medikamentenversorgung bei Sommerhitze
Stadtleben // Artikel vom 07.08.2025
Die Karlsruher Radkuriere liefern täglich für Apotheken Medikamente aus, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen ihre Bestellung nicht selbst abholen können.Weiterlesen … Radkurier: Medikamentenversorgung bei Sommerhitze
Der unsichtbare Alltag unter der Stadt: Rohre, Kanalisation & Co. in Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 06.08.2025
Tief unter den Straßen der Fächerstadt Karlsruhe erstreckt sich ein faszinierendes Labyrinth aus Rohren, Kanälen und technischen Anlagen.Weiterlesen … Der unsichtbare Alltag unter der Stadt: Rohre, Kanalisation & Co. in Karlsruhe
50. Klosterfest Bad Herrenalb
Stadtleben // Artikel vom 02.08.2025
Kulinarische Bummelmeile, Mittelalterdorf, Kunsthandwerk, Kinderspielmobil, Livemusik u.v.m. – das traditionsreiche „Klosterfest“ in Bad Herrenalb bietet auch im 50. Jahr seines Bestehens ein facettenreiches Programm.Weiterlesen … 50. Klosterfest Bad Herrenalb
Zwischen Rotstift & Realität: Haushaltsberatungen 2026/27
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Was passiert, wenn Haushaltszahlen zur Realität werden?Weiterlesen … Zwischen Rotstift & Realität: Haushaltsberatungen 2026/27
Gastro-News: Schließungen & Otto Genossenschaftskneipe
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Nicht nur High-End-Gastronomie wie das Durlacher Sternerestaurant Tawa Yama trudelt, auch das Bio-Fine-Dining-Restaurant Erasmus im Dammerstock ist seit Ende Juni endgültig geschlossen.Weiterlesen … Gastro-News: Schließungen & Otto Genossenschaftskneipe
„Sommerfit“ mit Pfitzenmeier
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Die Nummer eins in der Region macht „Sommerfit“.Weiterlesen … „Sommerfit“ mit Pfitzenmeier
Kommentare
Einen Kommentar schreiben