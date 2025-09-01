Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Der Studien- und Ausbildungsbeginn beschert Karlsruhe viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler, die in die Fächerstadt ziehen.

Die Erstwohnsitzkampagne des Wissenschaftsbüros der Wirtschaftsförderung hilft ihnen dabei: Alle Neubürger im Studium oder in Ausbildung, die ihren Erstwohnsitz anmelden, erhalten ein den Geldbeutel entlastendes Begrüßungspaket mit einem Karlsruher Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, der in rund 350 Geschäften eingelöst werden kann. Außerdem beteiligt sich zum ersten Mal auch die Karlsruher Tourismus GmbH mit einem Gutschein, der verschiedene Optionen bereithält – z.B. eine Stadtrundfahrt, den Fächerbecher oder Eintrittskarten für die „Karlsruher Museumsnacht“.

Außerdem haben Studis und Azubis, die sich mit Erstwohnsitz anmelden, die Chance, eines der leuchtend roten nach dem in Karlsruhe geborenen Zweiraderfinder benannten Draisler-Fahrräder zu gewinnen. Die Erstwohnsitzkampagne bringt auch der Stadt deutliche Vorteile: Jede mit Hauptwohnung gemeldete Person erhöht die Einwohnerzahl und damit die Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält, um damit die Infrastruktur sowie das sportliche, soziale und kulturelle Angebot zu erhalten und auszubauen. Anmelden kann man sich via Onlineverfahren oder vor Ort im Bürgerbüro. -pat