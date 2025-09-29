Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025
Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.
Tausende junge Menschen ziehen nach Karlsruhe – Studenten, Azubis und Berufsfachschüler, die zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen. Damit dieser Neustart gelingt, hat das Wissenschaftsbüro 2007 die Erstwohnsitzkampagne ins Leben gerufen.
Wer in Ausbildung ist und seinen Erstwohnsitz in Karlsruhe anmeldet, darf sich auf ein Begrüßungspaket freuen: Es enthält einen Karlsruher Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, der in mehr als 250 Geschäften eingelöst werden kann. Zusätzlich gibt es einen Gutschein der Tourist-Information, bei dem man aus verschiedenen Modulen wählt – ob Einkauf, Freizeit oder Kultur.
Das Paket entlastet den studentischen Geldbeutel und bringt die Vielfalt der Stadt näher. Unter allen Empfängern des Begrüßungspakets werden jedes Jahr 400 nach dem Karlsruher Erfinder des Zweirads benannten Draisler-Fahrräder verlost. Die Anmeldung des Erstwohnsitzes und die Beantragung des Begrüßungspakets können sowohl in den Bürgerbüros als auch online erfolgen.
Weiterer Benefit: Jede Hauptwohnung erhöht die Einwohnerzahl und damit die finanziellen Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält. Dieses Geld fließt zurück in Infrastruktur, Sportanlagen, soziale Einrichtungen und kulturelle Angebote. -pat
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Nacht der Weine 2025
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.Weiterlesen … Nacht der Weine 2025
Kreativ Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.Weiterlesen … Kreativ Karlsruhe 2025
Offerta 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.Weiterlesen … Offerta 2025
Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025
Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.Weiterlesen … Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025
Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025
Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
CCFA: Tag der Offenen Tür
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).Weiterlesen … CCFA: Tag der Offenen Tür
33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.Weiterlesen … 33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Kommentare
Einen Kommentar schreiben