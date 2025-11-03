Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Stadtleben // Artikel vom 03.11.2025

Karlsruher Erstwohnsitzkampagne (Foto: Jürgen Rösner)

INKA Auszeichnung

Wenn sich im Herbst die Hörsäle füllen und die Betriebe ihre neuen Azubis willkommen heißen, verändert sich das Stadtbild.

Viele junge Menschen vom Studenten bis zum Berufsfachschüler ziehen nach Karlsruhe. Um den Start in diesen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern, hat das städtische Wissenschaftsbüro 2007 die Erstwohnsitzkampagne ins Leben gerufen: Wer in Karlsruhe studiert oder eine Ausbildung macht und seinen Hauptwohnsitz hier anmeldet, bekommt ein attraktives Begrüßungspaket mit einem Karlsruher Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, der in über 250 Geschäften eingelöst werden kann, und einem Gutschein der Tourist-Info, der für verschiedene Angebote gültig ist – ob Shopping oder Kultur.

Außerdem werden jährlich unter allen Begrüßungspaket-Empfängern 400 nach dem Karlsruher Fahrraderfinder benannte und längst kultige Draisler-Fahrräder verlost. Die Erstwohnsitzkampagne verschafft nicht nur den Neuankömmlingen Vorteile: Jede (in den Bürgerbüros oder online) angemeldete Hauptwohnung erhöht die Einwohnerzahl und somit die finanziellen Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält. Dieses Geld kommt bspw. Infrastruktur, Sportanlagen, sozialen Einrichtungen und kulturellen Angeboten zugute. -pat

www.erstwohnsitz-ka.de

Anfang « Tabakschuppen | Britta Wirtz im INKA-Interview » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 6 plus 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …

Malibelle @ Staudt

Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025

Der Herbst ist angekommen in Claudia Staudts Waldstraßen-Boutique.

Weiterlesen …
Fächer Palast

Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Weiterlesen …
Geht’s noch Karlsruhe?

Kulturring-Demo gegen Haushaltskürzungen

Stadtleben // Artikel vom 15.11.2025

Wenn die Zehn-Prozent-Kürzungspläne der Stadt im Dezember wie geplant durchgewunken werden, „stirbt die Kultur“.

Weiterlesen …

#nmfka

Stadtleben // Artikel vom 11.11.2025

Hinterm Hashtag „Netzstrategen machen Feierabend Karlsruhe“ steigt bei den „Digitalen Strategieberatern“ vom Alten Schlachthof seit zwölf Jahren ein regelmäßiges After-Work-Event unterm augenzwinkernden Motto „Hakuna Patata“.

Weiterlesen …
Werbung

Comedy-Open-Mic & Schmitte-Jamsession

Stadtleben // Artikel vom 09.11.2025

Erfahrene Comedians wie auch Newcomer erproben hier ihre Jokes (18 Uhr).

Weiterlesen …
Werbung
Drag-Clash

Drag-Clash

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

Beim zweiten Karlsruher Dragwettbewerb von Queer Kastle stehen fünf Kings und Queens vor der Challenge, in zwei Runden das Auditorium von ihren vielfältigen Talenten zu überzeugen.

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Haegar

23. Kumuna

Stadtleben // Artikel vom 07.11.2025

Wenn in der Südpfälzer Festungsstadt an über 30 Stationen Vereine, Institutionen und Kulturschaffende bis 1 Uhr ihre Türen öffnen, ist „Kultur- und Museumsnacht“ in Germersheim.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper