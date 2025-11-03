Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 03.11.2025
Wenn sich im Herbst die Hörsäle füllen und die Betriebe ihre neuen Azubis willkommen heißen, verändert sich das Stadtbild.
Viele junge Menschen vom Studenten bis zum Berufsfachschüler ziehen nach Karlsruhe. Um den Start in diesen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern, hat das städtische Wissenschaftsbüro 2007 die Erstwohnsitzkampagne ins Leben gerufen: Wer in Karlsruhe studiert oder eine Ausbildung macht und seinen Hauptwohnsitz hier anmeldet, bekommt ein attraktives Begrüßungspaket mit einem Karlsruher Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, der in über 250 Geschäften eingelöst werden kann, und einem Gutschein der Tourist-Info, der für verschiedene Angebote gültig ist – ob Shopping oder Kultur.
Außerdem werden jährlich unter allen Begrüßungspaket-Empfängern 400 nach dem Karlsruher Fahrraderfinder benannte und längst kultige Draisler-Fahrräder verlost. Die Erstwohnsitzkampagne verschafft nicht nur den Neuankömmlingen Vorteile: Jede (in den Bürgerbüros oder online) angemeldete Hauptwohnung erhöht die Einwohnerzahl und somit die finanziellen Mittel, die Karlsruhe über den kommunalen Finanzausgleich erhält. Dieses Geld kommt bspw. Infrastruktur, Sportanlagen, sozialen Einrichtungen und kulturellen Angeboten zugute. -pat
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Malibelle @ Staudt
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Der Herbst ist angekommen in Claudia Staudts Waldstraßen-Boutique.Weiterlesen … Malibelle @ Staudt
Fächer Palast 2025
Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025
Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.Weiterlesen … Fächer Palast 2025
Kulturring-Demo gegen Haushaltskürzungen
Stadtleben // Artikel vom 15.11.2025
Wenn die Zehn-Prozent-Kürzungspläne der Stadt im Dezember wie geplant durchgewunken werden, „stirbt die Kultur“.Weiterlesen … Kulturring-Demo gegen Haushaltskürzungen
#nmfka
Stadtleben // Artikel vom 11.11.2025
Hinterm Hashtag „Netzstrategen machen Feierabend Karlsruhe“ steigt bei den „Digitalen Strategieberatern“ vom Alten Schlachthof seit zwölf Jahren ein regelmäßiges After-Work-Event unterm augenzwinkernden Motto „Hakuna Patata“.Weiterlesen … #nmfka
Comedy-Open-Mic & Schmitte-Jamsession
Stadtleben // Artikel vom 09.11.2025
Erfahrene Comedians wie auch Newcomer erproben hier ihre Jokes (18 Uhr).Weiterlesen … Comedy-Open-Mic & Schmitte-Jamsession
Drag-Clash
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
Beim zweiten Karlsruher Dragwettbewerb von Queer Kastle stehen fünf Kings und Queens vor der Challenge, in zwei Runden das Auditorium von ihren vielfältigen Talenten zu überzeugen.Weiterlesen … Drag-Clash
Nacht der Weine 2025
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.Weiterlesen … Nacht der Weine 2025
23. Kumuna
Stadtleben // Artikel vom 07.11.2025
Wenn in der Südpfälzer Festungsstadt an über 30 Stationen Vereine, Institutionen und Kulturschaffende bis 1 Uhr ihre Türen öffnen, ist „Kultur- und Museumsnacht“ in Germersheim.Weiterlesen … 23. Kumuna
Kommentare
Einen Kommentar schreiben