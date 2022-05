Karlsruher Frühjahrsmess’ 2022

Nach zweijähriger Pandemiepause kehrt die Frühjahrsmess’ auf den Messplatz zurück.

Adrenalinjunkies kommen beim neuen Fahrgeschäft „Airborne“ voll auf ihre Kosten: In 65 Metern Höhe rotiert man mit bis zu 120 Stundenkilometern kopfüber an einem Propeller! Genauso hoch hinaus, aber etwas gemächlicher geht es mit dem Kettenflieger „Around The World“, der einen faszinierenden Fernblick bietet. Zum ersten Mal in Karlsruhe ist der „Rock & Roller Coaster“, mit 600 Metern Fahrstrecke die größte mobile Einzelwagenachterbahn Deutschlands.

Weiteres Highlight: die interaktive Erlebnisbahn „Laser Pix“, in der die Fahrgäste in die Videospielewelt der 80er eintauchen und mit einem Laser-Booster den Highscore jagen. Nicht fehlen dürfen die „Geistervilla“-Gruselbahn, das „Action House“ mit seinen schnellen Laufbändern, Breakdance, Autoscooter, Kinderfahrattraktionen und Spielgeschäfte sowie Süßwaren- und Imbissstände rund um den Metzger Wirt. Fahren und sparen heißt es am „Familientag“ (Do, 2.6.) und am Pfingstmontag (6.6.) steigt zum Abschluss gegen 22.30 Uhr die traditionelle Musikfeuerwerkshow. -pat