Karlsruher Frühjahrsmess’ 2024

Über 80 Schausteller verwandeln den Mess- in einen farbenfrohen Rummelplatz.

Adrenalinjunkies kommen beim Topfahrgeschäft „Airborne“ ihre Kosten: In 65 Metern Höhe rotieren die Insassen mit bis zu 120 Stundenkilometern kopfüber an einem Propeller. Nach über zehn Jahren kehrt die größte mobile Geisterbahn der Welt nach Karlsruhe zurück – das „Daemonium“. Ebenfalls nach langer Pause wieder dabei ist die Wildwasserbahn „Piratenfluss“. Mit der „Wilden Maus“ und der Kinderachterbahn „Crazy Jungle“ haben Coasterfans noch mehr Auswahl.

Für Fahrspaß sorgen auch „Devil Rock“, „Break Dance“, „Disco Circus“, das Riesenrad, zwei Autoscooter sowie zahlreiche Kinderfahrgeschäfte. In der aufwendig gestalteten Anlage „Pirates Adventure“ gilt es, in fünf elektronisch gesteuerten Erlebniskammern unterschiedliche Abenteuer zu bestehen. Und im „Action House“ werden sämtliche Sinne auf die Probe gestellt.

Auf dem Programm stehen u.a. kostenloses Kinderschminken samt Sandkastenschatzsuche beim Festzelt (So, 2.+9.6.) und der „Nachmittag der Senioren“ (Di, 4.6., je 14-18 Uhr), wenn alle Gäste über 65 bei gedämpfter Musik mit Oldies und Evergreens auf dem gesamten Platz eine Riesenradfreifahrt erhalten, der „Familientag“ (Do, 6.6.) mit stark ermäßigten Preisen an allen Geschäften und der „Filmheldentag“ (Mo, 10.6.), wenn den als Leinwandheroen verkleideten „Mess’“-Besuchern eine Überraschung von „Spider-Man“, „Star Wars“ & Co. winkt. -pat