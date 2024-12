Mit ihm bleibt kein Weihnachtswunsch unerfüllt.

Der Karlsruher Geschenkgutschein ist in über 400 Unternehmen einlösbar – von Geschäften zum Shoppen über Restaurants und Cafés, Feinkostläden, Hotels, Tankstellen und Schwimmbäder bis hin zu Kinos, Theatern und anderen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Verschenker unterstützen so die Unternehmen vor Ort und tragen dazu bei, dass das Geld in der Region bleibt. Erhältlich ist der Geschenkgutschein in allen Karlsruher Sparkassen, der Tourist-Info am Marktplatz, im Musikhaus Schlaile, Modehaus Nagel, bei Papier Fischer, den Buchhandlungen Stephanus und Mächtlinger sowie online.

Und mit dem Karlsruher Arbeitgeber Geschenkgutschein können auch Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Weihnachtsfreude bereiten, indem sie bis zu 50 Euro monatlich steuer- und sozialabgabenfrei verschenken. Einlösbar ist er in denselben Annahmestellen wie der Karlsruher Geschenkgutschein. -pat