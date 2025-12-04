Karlsruher Geschenkgutschein

Stadtleben // Artikel vom 04.12.2025

Karlsruher Geschenkgutschein

Mit ihm bleibt kein Weihnachtswunsch unerfüllt.

Der Karlsruher Geschenkgutschein ist ideal für alle, die ihren Liebsten ein flexibles, regionales und praktisches Präsent machen möchten – ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder als Dankeschön, für einen gemütlichen Nachmittag im Café, einen Museumsbesuch, ein Abendessen, eine kulturelle Veranstaltung, Shopping oder verschiedenste Dienstleistungen. Er kann in über 400 teilnehmenden Geschäften, Restaurants, Cafés, Kulturstätten und Freizeitunternehmen in Karlsruhe eingelöst werden. Mit der Einlösung wird nicht nur den Beschenkten eine Freude bereitet, sondern auch die lokale Wirtschaft unterstützt; denn das Geld bleibt in der Region und stärkt die Vielfalt und den Charakter der Stadt.

Der Karlsruher Geschenkgutschein ist bei den Filialen der Sparkasse Karlsruhe, der Tourist-Information am Marktplatz und Papier Fischer oder online unter www.karlsruher-geschenkgutschein.de in jedem beliebigen Wert zwischen zehn und 250 Euro erhältlich. -pat

