Karlsruher Herbstmess’ 2024

Im Frühjahr und im Herbst geht’s rund auf dem Messplatz an der Durlacher Allee, wo die „Mess’“ am 3.11.1912 erstmals stattfand.

Der erste Jahrmarkt in Karlsruhe geht jedoch aufs Jahr 1717 zurück, sodass die kommende Auflage die 283. „Mess’“ ist. An den Start geht die größte mobile Achterbahn Deutschlands mit Einzelwagen, der „Rock & Roller Coaster“. Für einen Adrenalinrausch sorgt das 130 km/h schnelle Überkopffahrgeschäft „No Limit“: In 42 Metern Höhe wirken bis zu 5G auf die Fahrgäste! Spektakulär ist auch ein Ride mit der Riesenschaukel „Hip-Hop Fly“.

Nach langer Pause zurück: der Klassiker „Polyp XXL“, dazu warten „Shake“, „Break Dance“, „Hupferl“, „Dance Express“, „Königlicher Wellenflug“, das Riesenrad „Juwel“, die Geisterbahn „Monsterhaus“, Autoscooter und Kettenflieger auf die „Herbstmess’“-Gänger. Für die Kleinen stehen u.a. Kinderkarussells und -scooter, der „Babyflug“ und ein Trampolin parat. Wer nicht fahren will, besucht das Laufgeschäft „Crazy Island“ oder das „9D Action Cinema“.

Entenangeln, Pfeil- und Ballwerfen, Schießwagen, Verlosungen u.v.m. lässt den Bummel über den Messplatz zum kurzweiligen Familienerlebnis werden. Highlight für die kleinen „Mess’“-Gäste: das kostenlose Kinderschminken zur Eröffnung sowie am So, 3.+10.11., 13-17 Uhr, im Biergarten beim Metzger Wirt, wo die Kids außerdem im Riesensandkasten buddeln, baggern und dabei Schätze finden können.

Ältere „Mess‘“-Besucher kommen am „Ü65-Nachmittag“ (Di, 5.11., 14-18 Uhr) u.a. bei einer Gratisfahrt im Riesenrad sowie Oldies- und Evergreens-Platzbeschallung in gedämpfter Lautstärke auf ihre Kosten. Der „Familientag“ (Do, 7.11.) verspricht stark ermäßigte Preisen an allen Geschäften; am verkaufsoffenen Sonntag (10.11., 13-18 Uhr) anlässlich der „Mess’“ locken Mann Mobilia, Ikea, Autohaus Graf Hardenberg und Durlach Center mit Aktionen. Los geht’s an Allerheiligen Fr, 1.11., 12 Uhr; zum Abschluss der 283. „Mess’“ organisieren die Schaustellerbetriebe und Marktkaufleute wieder das bei der „Frühjahrsmess’“ von vielen vermisste Feuerwerk. -pat