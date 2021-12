Abgesagt: Karlsruher Hochzeits- und Festtage 2022

Mit frischem Look und einem neuen Slogan starten die „Hochzeits- und Festtage“ ins Messejahr 2022.

„Mehr Hochzeit geht nicht“ soll verdeutlichen: BesucherInnen finden hier die gesamte Bandbreite der Branche und das größte Angebot an Hochzeitsmode in Ba-Wü. Dazu zählen Aussteller aus der Modesegment, Juweliere, Fotografen, Restaurants, Hochzeitsplaner und -locations, freie Redner, Musiker, Konditoren und Floristen, die man allesamt auch für jeden anderen größeren festlichen Anlass brauchen kann.

Highlight: die zweimal täglich stattfindende Modenschau, bei der sich Brautpaare für ihren Kleid- und Anzugskauf inspirieren lassen und direkt vor Ort Anprobetermine vereinbaren können. -pat



Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Corona-Maßnahmen zum Infektionsschutz ausgeweitet. Mit der neuen Verordnung, die am 20.12. in Kraft getreten ist, werden Messen und Ausstellungen in der derzeit geltenden Alarmstufe II in Ba-Wü vorerst untersagt. Die Corona-Verordnung gilt zunächst bis 17.1.22. Die nächsten „Karlsruher Hochzeits- und Festtage“, wie sie zuletzt in ihrem gesamten Umfang 2020 stattfanden, sind am 14. und 15.1.23 geplant.