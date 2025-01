Karlsruher Hochzeits- und Festtage 2025

Alles für den bedeutenden Moment rund ums Ja-Wort bieten die „Karlsruher Hochzeits- und Festtage“.

„Erleben, begegnen, entdecken“ – unter diesem Motto präsentieren rund 100 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Mode, Schmuck und Styling, Dekoration, Papeterie und Ausstattung, Trauung, Locations, Catering sowie Unterhaltung. In der (für alle zugänglichen) Gentlemen’s Lounge wartet neben Tischkicker und Tastings ein Barber auf die Bräutigame, während die kleinsten Messebesucher ab drei Jahren in der Tagträumerle-Betreuung malen und spielen. Frisch gebackene Eltern können sich in die Stilllounge zurückziehen. -pat