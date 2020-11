Karlsruher Kulturstipendium für Johanna Wagner & Ulrich Okujeni

Stadtleben // Tagestipp vom 18.11.2020

Nach zahlreichen Gesprächen am Badischen Staatstheater werden Kunstministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Frank Mentrup dem Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung am 30.11., den im April 2019 im Verwaltungsrat einstimmig verlängerten Dienstvertrag mit Generalintendant Peter Spuhler über eine dritte Intendanz für den Zeitraum vom 1.9.21 bis 31.8.26 im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen.