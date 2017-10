Karlsruher Stadtfest 2017

Was in den 80ern als kleines Lokal-Event begonnen hat, ist heute ein herbstliches Happening für Besucher aus der ganzen Region.

Beim „Karlsruher Stadtfest“ laden Livemusik, Kleinkunstprogramm und Shoppingerlebnis samt verkaufsoffenem Sonntag in die City. Mehr als 20 Einzelkünstler und Gruppen verwandeln mit Tanz, Akrobatik und Comedy an festen Stationen wie auch als Walking Acts die Innenstadt in eine große Bühne, dazu spielen die Treacys und acht weitere Bands auf dem Friedrichsplatz, und beim ersten „Postgalerie Music Contest“ buhlen lokale und regionale Bands, Solosänger und Chöre auf dem Stephanplatz um die Gunst von Publikum und Jury.

Unter dem Motto „Kirchplatz Kunterbunt“ verwandelt sich der Kirchplatz St. Stephan in eine bunte Spiel- und Sportwelt für die jüngsten „Stadtfest“-Besucher; dazu gibt’s einen Snowboard-Parcours und eine Hüpfburg der KSC-Wildpark-Kids, die außerdem noch Mal- und Bastelaktionen anbieten, und auch VHS und ZKM tragen ihren Teil zum Mitmachprogramm bei.

Am verkaufsoffenen Sonntag (13-18 Uhr) kann man dann beim Bummeln durch die Geschäfte der Innenstadt noch jede Menge Sonderangebote und Rabattaktionen mitnehmen! Ihre Stände öffnen auch der Blumen- und der Abendmarkt letztmalig vor der Winterpause mit Gelegenheit, nachhaltig produzierte Lebensmittel aus der Region einzukaufen. -pat