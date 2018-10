Karlsruher Stadtfest 2018

Was die Einkaufs- und Erlebnisstadt Karlsruhe zu bieten hat, zeigt sie am zweiten Oktober-Wochenende.

Beim „Stadtfest“ laden Livemusik, Kleinkunst und der verkaufsoffene Sonntag auch alle Besucher aus der Region in die City. Mehr als 20 Künstler(-Gruppen) verwandeln die Innenstadt mit ihren Darbietungen aus Tanz, Akrobatik und Comedy in eine große Manege – als Walking Acts in den Einkaufsstraßen sowie an fünf festen Stationen auf dem Friedrichsplatz, dem Marktplatz, dem Ludwigsplatz und an den Kreuzungen Kaiser-/Herrenstraße und Kaiser-/Waldstraße.

Mit Mannekino, Wurli Wurm, Gina Ginella, Da Capo, Dance Vision und The Four Shops sind die Publikumslieblinge aus dem vergangenen Jahr wieder dabei, zu ihnen gesellen sich diesmal Murmuyo, F.I.S.H, Der Spiegel und This Maag sowie Zwerg Rudi und verschiedene Tanzschulen als Vertreter der hiesigen Kleinkunst-Szene. Auf den Marktplatz ertönt Livemusik aus der Region; Samstags-Headliner sind The Curbside Prophets.

Musikalisch geht’s auch auf dem Stephanplatz zu, wo beim „Music Contest“ der Postgalerie (s. sep. Text) lokale und regionale Bands, Solosänger und Chöre um die Gunst von Publikum und Jury buhlen; fürs leibliche Wohl sorgt das „Crazy Streetfood Festival“. Derweil verwandelt sich St. Stephan unter dem Motto „Kirchplatz kunterbunt“ in eine Spiel- und Sportwelt für die jüngsten Besucher. Und am verkaufsoffenen Sonntag (13-18 Uhr) locken die Geschäfte mit zahlreichen Sonder- und Rabattaktionen. Lang ersehntes Highlight: die Rückkehr der Pyramide. Am „Stadtfest“-Sonntag ist das Grabmal des Stadtgründers Karl Wilhelm nach fünfjähriger baustellenbedingter Abstinenz und aufwändiger Restaurierung erstmals wieder vollständig als Wahrzeichen von Karlsruhe zu sehen. -pat