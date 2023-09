Karlsruher Stadtfest 2023

Den Beginn der bunten Jahreszeit feiert die Fächerstadt traditionell mit einem abwechslungsreichen Programm quer durch die City.

Beim „Karlsruher Stadtfest“ laden Livemusik und Streetfood zum Genießen und Verweilen ein, ein Kinder- und Familienangebot sowie Kleinkunst-Acts sorgen bei Groß und Klein für Unterhaltung. Der Verkaufsoffene Sonntag bietet eine ideale Gelegenheit, sich mit den Trends der Herbstmode einzudecken, bereits nach Weihnachtsgeschenken zu schauen und durch die Fußgängerzone zu schlendern.

Mit Livemusik auf der zentralen Bühne und gastronomischer Vielfalt an rund 25 Essens- und Getränkeständen wird der Marktplatz zum Erlebnis- und Genussmittelpunkt des Wochenendes. Am Samstagnachmittag wetteifern sechs Bands aus der Region beim Musikcontest „Goldene Gitarre“ um die Titel „Beste Coverband der Region“ und „Beste Band mit eigenen Songs“, bevor die 2017 Gewinner Brettener Sudden Inspiration (20 Uhr) für Partystimmung sorgen. Anschließend lädt Radio-DJ Charly Thorn zur 80er-Party mit den größten Hits des Jahrzehnts.

Auch am Verkaufsoffenen Sonntag heizen tagsüber Bands aus der Region dem Publikum ein, bevor Leuchtstoffmöhre (17.30 Uhr) das „Stadtfest“-Wochenende mit einem bunten Gemisch aus Ska, Rock und Crossover-Funk stimmungsvoll ausklingen lassen. Rund um die Hauptbühne wartet eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten auf die BesucherInnen: Ob großer oder kleiner Hunger, mit Fleisch oder vegetarisch – von Salat und Burger über Käsespätzle und Schupfnudeln bis hin zur klassischen Bratwurst, Crêpes und Churros ist für jeden Geschmack und jede Tageszeit das Richtige dabei!

Am „Stadtfest“-Wochenende wird die gesamte Karlsruher Innenstadt zur Showbühne: Zwischen 13 und 18.30 Uhr sorgen Kleinkünstler aus aller Welt an fünf Stationen entlang der Kaiserstraße für Staunen und Erheiterung. Tierische Walkacts in lebensechter Größe bieten außerdem überraschende Unterhaltung und spektakuläre Fotomotive. Mit Comedy, Akrobatik, Circus, Tanz und jeder Menge Publikumsinteraktion haben die Acts aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und den Niederlanden für jeden Humor und für jedes Alter etwas im Repertoire.

Während auf dem Marktplatz das Schlemmen und die Musik im Vordergrund stehen, werden auf dem Friedrichsplatz mit genügend Abstand zum Trubel vor der Hauptbühne zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche Aktionen für Kinder und Familien geboten: Neben Mitmachangeboten des Jungen Staatstheaters (Sa) und einer Schminkaktion des Kinderschutzbundes (So) dürfen sich die jüngsten Besucher auf die Klanginstrumente von Etienne Favre freuen. Selbst Farbe aufs Papier bringen können die Kids im Mal- und Bastelpavillon, während angrenzend ein Kleinkindbereich mit Spielangeboten lockt. Für Spiel, Spaß und Bewegung sorgt außerdem das Mobi-Team des Stadtjugendausschusses. Mit Livemusik und DJs von 18 bis 21 Uhr richtet sich das „Stadtfest“ auch speziell an die jugendlichen Gäste.

Wenige Meter weiter auf dem Kirchplatz St. Stephan sorgen die Ninja World Karlsruhe und Physiotherapie Balter zwischen 11 und 18 Uhr für „Ninja Warrior“-Feeling. Ein „Schmeckfestival“ mit rund 30 exotischen Streetfoodangeboten feiert die Postgalerie auf dem Stephanplatz. Neben den internationalen Leckereien aus den rollenden Küchen wartet an beiden Tagen auch eine Bühne mit Livemusik auf die Besucher. Auf dem Kronenplatz findet am „Stadtfest“-Sonntag ein Flohmarkt (12-17 Uhr) von und für Karlsruher statt: Für den Flohmarkt, der sich ausschließlich an Privatpersonen richtet, ist keine Standanmeldung erforderlich, auch eine Gebühr wird nicht erhoben. Parallel zum „Stadtfest“ lädt die „KIT Science Week“ zu spannenden Veranstaltungen rund um die vielfältige Karlsruher Wissenschaftslandschaft an verschiedenen Orten ein.

Traditionell verkaufsoffen ist der „Stadtfest“-Sonntag in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte und Einkaufscenter der Innenstadt zwischen Kriegsstraße und Karlsruher Schloss ihre Türen und erwarten Besucher zum herbstlichen Einkaufserlebnis mit vielen Aktionen und Angeboten. Die Stadt Karlsruhe und die KME als Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem ÖPNV und die (teilweise kostenfreie) Nutzung der zahlreichen P+R-Plätze außerhalb der City. Kostenlose Fahrradparkplätze stehen auf dem Schlossplatz, dem Marktplatz sowie dem Kirchplatz St. Stephan zur Verfügung. -ps/pat